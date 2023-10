Ο Σάσα Βεζένκοφ είχε ένα θετικό -ανεπίσημο- ντεμπούτο με την φανέλα των Σακραμέντο Κινγκς στην εκτός έδρας ήττα (112-99) από τους Τορόντο Ράπτορς για την preseason του ΝΒΑ και αναφέρθηκε στη συγκεκριμένη εμπειρία.

Ο Σάσα Βεζένκοφ ρωτήθηκε για τις διαφορές μεταξύ NBA και Euroleague, για το πως αισθάνθηκε μετά το πρώτο του καλάθι σε ματς των Σακραμέντο Κινγκς, ενώ αναφέρθηκε και στυη δουλειά που κάνει καθημερινά.

«Είναι διαφορετικό να παίζεις σε σχέση να το βλέπεις στην τηλεόραση. Ήταν το πρώτο παιχνίδι μας για την preseason του NBA, προσπαθούμε να δέσουμε ως ομάδα και να παίξουμε καλύτερα. Σίγουρα το αποτέλεσμα δεν ήταν το καλύτερο, όμως πρέπει συνεχίσουμε τη δουλειά για να είμαστε έτοιμοι για το πρώτο παιχνίδι της κανονικής σεζόν», δήλωσε αρχικά ο φόργουορντ των Κινγκς.

Για τις διαφορές με τη Euroleague, απάντησε: «Είναι διαφορετικός ο τρόπος παιχνιδιού. Ο ρυθμός είναι διαφορετικός και πιο γρήγορος, όμως κάθε παιχνίδι (σ.σ: εννοεί διοργάνωση) έχει τη δική της ομορφιά».

Όσον αφορά τη δική του εξέλιξη, τόνισε: «Δουλεύω καθημερινά, δεν έχω άλλη επιλογή και προσπαθώ να γίνομαι καλύτερος. Δεν περιμένω από την πρώτη μέρα να φτάσω στο καλύτερο δυνατό σημείο μου. Πρέπει να συνεχίσω τη δουλειά και να μπορέσω να βοηθήσω την ομάδα μου».

Για το πώς αισθάνθηκε στο πρώτο του καλάθι, είπε: «Ήταν ωραίο, αλλά, όπως είπα, στόχος μου είναι να βοηθάω την ομάδα μου και ελπίζω σε κάθε παιχνίδι να γίνομαι καλύτερος».

