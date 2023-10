Ο Σάσα Βεζένκοφ έκανε το ανεπίσημο ντεμπούτο του στο ΝΒΑ, κάνοντας μια εντυπωσιακή εμφάνιση, στην εκτός έδρας ήττα των Σακραμέντο Κινγκς από τους Τορόντο Ράπτορς (112-99), για την preseason.

Ο Σάσα Βεζένκοφ δεν αγωνίσθηκε καθόλου στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα των Σακραμέντο Κινγκς στην εκτός έδρας ήττα (112-99) από τους Τορόντο Ράπτορς.

Ο MVP της περσινής Euroleague πέρασε στον αγώνα στο 6ο λεπτό της τρίτης περιόδου και αγωνίστηκε για 11 λεπτά, έχοντας απολογισμό 12 πόντους (2/3 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 2/2 βολές), 2 ριμπάουντ και 1 ασίστ σε 11 λεπτά συμμετοχής και ήταν και ο πρώτος σκόρερ της ομάδας του.

Οι Χάρισον Μπαρνς και Κίγκαν Μάρεϊ είχαν από 11 πόντους για τους «βασιλιάδες». Για τους Ράπτορς, πρώτος σκόρερ ήταν ο Γκάρι Τρεντ με 22 πόντους, ενώ 15 πόντους πέτυχε ο Σκοτ Μπαρνς και 14 ο Ο Τζι Ανουνόμπι.

Τα δωδεκάλεπτα: 35-35, 69-55, 95-74, 112-99

