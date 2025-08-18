Σάσα Βεζένκοφ για τον τραυματισμό του: «Νομίζω ότι θα είμαι 100% έτοιμος για το πρώτο επίσημο παιχνίδι»

Ο Σάσα Βεζένκοφ αντιμετώπισε ένα πρόβλημα με τον αστράγαλό του τον τελευταίο καιρό και ακόμη βρίσκεται σε περίοδο αποκατάστασης, με τον ίδιο να εμφανίζεται όμως καθησυχαστικός ενόψει της νέας σεζόν με τον Ολυμπιακό.

Μιλώντας σε Μέσο της πατρίδας του, ο Σάσα Βεζένκοφ εξήγησε ότι ο τραυματισμός τον κράτησε μακριά από την εθνική Βουλγαρίας, ενώ αναφέρθηκε και στον Ολυμπιακό, αλλά και στην εθνική Ελλάδας, που ετοιμάζεται για το Eurobasket.

Οι δηλώσεις του Βεζένκοφ

Για τον Ολυμπιακό: “Όλες οι ομάδες έχουν δυναμώσει, όλες έχουν γίνει πιο δυνατές, νομίζω και εμείς το ίδιο. Όταν παίζεις σε μία ομάδα όπως ο Ολυμπιακός, δεν έχεις άλλη επιλογή, από το να κυνηγήσεις όλους τους τίτλους”.

Για τον αστράγαλό του: “Νομίζω ότι θα είμαι 100% έτοιμος για το πρώτο επίσημο ματς της σεζόν στις 30 Σεπτέμβρη”.

Για την κριτική ότι άργησε να αναρρώσει: “Δεν μου αρέσει να απαντώ σε ανθρώπους που δεν έχουν μπει σε γήπεδο και δεν ξέρουν τι σημαίνει προπόνηση, να τα δίνουν όλα. Τον Φεβρουάριο, ήρθα και έπαιξα 43 λεπτά, και ακριβώς μία εβδομάδα αργότερα μπαίναμε στην πιο σημαντική φάση της σεζόν, οπότε δεν με νοιάζει καθόλου να απαντήσω σε κανέναν.

Άλλωστε, φροντίζω την υγεία μου, γιατί αν δεν είμαι 100% έτοιμος, δεν μπορώ να βοηθήσω ούτε τον σύλλογό μου ούτε την εθνική ομάδα. Αυτός ήταν ο τρίτος τραυματισμός μου στον ίδιο αστράγαλο μέσα σε ενάμιση χρόνο. Όσοι γράφουν, ξέρετε, το πρωί γράφουν για πολιτική, το απόγευμα γράφουν για τένις, το βράδυ γράφουν για μπάσκετ και βόλεϊ, και μετά τις 12 μάλλον γράφουν και για μουσική. Έτσι καταλαβαίνουν τα πάντα.

Αυτό είπα στα παιδιά, απλώς πρέπει να τους αγνοήσουν και να μην τους ενδιαφέρει καθόλου. Η κριτική είναι καλό πράγμα όταν προέρχεται από ανθρώπους που μπορούν να βοηθήσουν και πρέπει να υπάρχει. Δεν λέω ότι τα παιδιά τα κάνουν όλα σωστά ή ότι δεν πρέπει να κάνουν αυτοκριτική”.

Για την Εθνική Ελλάδας: “Αν είναι έτοιμοι για τα προημιτελικά, έχουν έναν πολύ καλό προπονητή και ο Γιάννης θα είναι στο 100% τότε, εξαρτάται με ποιον θα παίξουν, αλλά έχουν τις πιθανότητές τους”.