Σάσα Βεζένκοφ: Το video αφιέρωμα της Euroleague στον MVP της σεζόν 2025-26

Ο Σάσα Βεζένκοφ είναι ο νέος MVP της Euroleague για τη σεζόν 2025-26, με την ανακοίνωση του βραβείου από την κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση του μπάσκετ, να συνοδεύεται και από ένα video αφιέρωμα για τον ηγέτη του Ολυμπιακού.
Για μία ακόμη χρονιά, ο Σάσα Βεζένκοφ έσπασε τα… κοντέρ στη Euroleague, “μετρώντας” 19,4 πόντους (62,5% στο δίποντο, 39,9% στο τρίποντο, 89,2% στις βολές), 6,6 ριμπάουντ, 1,3 ασίστ, 1,1 λάθη και 23,1 PIR στο σύστημα αξιολόγησης κατά μέσο όρο στα παιχνίδια του Ολυμπιακού στη διοργάνωση.
Ο Βούλγαρος φόργουορντ αναδείχθηκε έτσι MVP της Euroleague, η οποία και τον αποθέωσε ξανά και με ένα νέο video με τα highlights από τη φετινή σεζόν των Πειραιωτών.
Sasha Vezenkov, the man of the hour, the MVP.— EuroLeague (@EuroLeague) April 26, 2026
The Bulgarian forward wins the MVP award for the second time in his career, earning a spot on the All-EuroLeague First Team, claiming the Alphonso Ford Top Scorer Award, finishing first in PIR, and leading @Olympiacos_BC to the… pic.twitter.com/ccxde9iFlq
“Σάσα Βεζένκοφ, ο άνθρωπος της στιγμής, ο MVP” έγραψε σχετικά η Euroleague στην ανάρτησή της.