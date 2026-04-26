Σάσα Βεζένκοφ: Το video αφιέρωμα της Euroleague στον MVP της σεζόν 2025-26

«Υποκλίθηκε» στον κορυφαίο παίκτη της σεζόν η Euroleague
Ο Σάσα Βεζένκοφ είναι ο νέος MVP της Euroleague για τη σεζόν 2025-26, με την ανακοίνωση του βραβείου από την κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση του μπάσκετ, να συνοδεύεται και από ένα video αφιέρωμα για τον ηγέτη του Ολυμπιακού.

Για μία ακόμη χρονιά, ο Σάσα Βεζένκοφ έσπασε τα… κοντέρ στη Euroleague, “μετρώντας” 19,4 πόντους (62,5% στο δίποντο, 39,9% στο τρίποντο, 89,2% στις βολές), 6,6 ριμπάουντ, 1,3 ασίστ, 1,1 λάθη και 23,1 PIR στο σύστημα αξιολόγησης κατά μέσο όρο στα παιχνίδια του Ολυμπιακού στη διοργάνωση.

Ο Βούλγαρος φόργουορντ αναδείχθηκε έτσι MVP της Euroleague, η οποία και τον αποθέωσε ξανά και με ένα νέο video με τα highlights από τη φετινή σεζόν των Πειραιωτών.

“Σάσα Βεζένκοφ, ο άνθρωπος της στιγμής, ο MVP” έγραψε σχετικά η Euroleague στην ανάρτησή της.

