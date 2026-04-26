Σάσα Βεζένκοφ: Το video αφιέρωμα της Euroleague στον MVP της σεζόν 2025-26

Ο Σάσα Βεζένκοφ είναι ο νέος MVP της Euroleague για τη σεζόν 2025-26, με την ανακοίνωση του βραβείου από την κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση του μπάσκετ, να συνοδεύεται και από ένα video αφιέρωμα για τον ηγέτη του Ολυμπιακού.

Για μία ακόμη χρονιά, ο Σάσα Βεζένκοφ έσπασε τα… κοντέρ στη Euroleague, “μετρώντας” 19,4 πόντους (62,5% στο δίποντο, 39,9% στο τρίποντο, 89,2% στις βολές), 6,6 ριμπάουντ, 1,3 ασίστ, 1,1 λάθη και 23,1 PIR στο σύστημα αξιολόγησης κατά μέσο όρο στα παιχνίδια του Ολυμπιακού στη διοργάνωση.

Ο Βούλγαρος φόργουορντ αναδείχθηκε έτσι MVP της Euroleague, η οποία και τον αποθέωσε ξανά και με ένα νέο video με τα highlights από τη φετινή σεζόν των Πειραιωτών.

Sasha Vezenkov, the man of the hour, the MVP.



The Bulgarian forward wins the MVP award for the second time in his career, earning a spot on the All-EuroLeague First Team, claiming the Alphonso Ford Top Scorer Award, finishing first in PIR, and leading @Olympiacos_BC to the… pic.twitter.com/ccxde9iFlq — EuroLeague (@EuroLeague) April 26, 2026

“Σάσα Βεζένκοφ, ο άνθρωπος της στιγμής, ο MVP” έγραψε σχετικά η Euroleague στην ανάρτησή της.