Δικαιωμένος για την απόφασή του να πάει στο ΝΒΑ και ενθουσιασμένος από την παρουσία του στους Σακραμέντο Κινγκς, δήλωσε ο Σάσα Βεζένκοφ.

Ο Σάσα Βεζένκοφ πέρασε την πρώτη του Media Day ως παίκτης των Σακραμέντο Κινγκς, ενόψει της έναρξης της νέας σεζόν στο ΝΒΑ. Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού δήλωσε έτοιμος να βοηθήσει τους «βασιλιάδες» με όποιον τρόπο του ζητηθεί, μίλησε για τη διαφορά ανάμεσα σε ευρωπαϊκό και αμερικάνικο μπάσκετ, για τις πρώτες εντυπώσεις του από την πρωτεύουσα της Καλιφόρνια αλλά και για συμπαίκτες του, όπως ο ΝτιΆαρον Φοξ και Κίγκαν Μάρεϊ.

Πιο συγκεκριμένα, ο Σάσα Βεζένκοφ μίλησε για:

-το πρώτο του διάστημα στην ομάδα: «Αισθάνομαι υπέροχα. Βρισκόμαι εδώ ήδη έναν μήνα. Όλα βαίνουν καλώς. Ο οργανισμός του Σακραμέντο με κάνει να νιώθω σαν είναι το δεύτερο σπίτι μου εδώ, για αυτό είμαι ευγνώμων. Η οικογένειά μου είναι εδώ και με στηρίζει. Ανυπομονώ να ξεκινήσουμε. Από τον πρόεδρο της ομάδας, μέχρι τον τελευταίο παίκτη, όλοι είναι καλοί άνθρωποι, θέλουν να σε βοηθήσουν, σε ρωτάνε κάθε μέρα πώς είσαι, πώς είναι η οικογένειά σου. Υπάρχει μία διαφορετική σύνδεση. Δεν μπορείς να το περιγράψεις, αν δεν το αισθανθείς».

-την προσαρμογή του στους Κινγκς: «Κάθε μέρα είναι και καλύτερη. Το ίδιο θα συμβεί και με τους αγώνες. Είμαι από μία άλλη ήπειρο, από άλλη χώρα, αλλά είμαι εδώ για το όνειρό μου, για τη δουλειά μου και για τις νίκες της ομάδας. Είναι μία νέα πρόκληση. Ακόμα και αν μελετάς το παιχνίδι και βλέπεις video, πρέπει να το αισθανθείς, να έρθεις αντιμέτωπος με αυτό. Θα βελτιώνομαι καθημερινά. Δουλεύω και έχω εμπιστοσύνη στον εαυτό μου».

-το κλειδί για τη φετινή πορεία των Κινγκς: «Επιθετικά όλοι βλέπουν τι μπορούν να κάνουν οι Κινγκς, το ρυθμό, την ταχύτητα, την κίνηση της μπάλας. Το ερώτημα είναι πόσο καλοί θα είμαστε στο αμυντικό κομμάτι, κι αυτό θα βελτιωθεί μέσα από τα παιχνίδια. Πρέπει όμως να κρατήσουμε ψηλά τα στάνταρ μας στην επίθεση».

<blockquote class=”twitter-tweet”><p lang=”en” dir=”ltr”>Sasha Vezenkov on getting settled in Sacramento, familiar with anew Kings teammates and how the city feels like a big village. <a href=”https://t.co/nDGMoAmtoj”>pic.twitter.com/nDGMoAmtoj</a></p>— Sean Cunningham (@SeanCunningham) <a href=”https://twitter.com/SeanCunningham/status/1708960418436399115?ref_src=twsrc%5Etfw”>October 2, 2023</a></blockquote> <script async src=”https://platform.twitter.com/widgets.js” charset=”utf-8″></script>

-τη σχέση του με τον ΝτιΆαρον Φοξ: «Όλοι ξέρουν τι είδους μπασκετμπολίστας είναι ο Φοξ, είναι All-Star, αλλά είναι και καλός άνθρωπος, θέλει να σε βοηθήσει, να προπονηθεί με τους νεαρούς παίκτες. Κάθε καλός αθλητής μπορεί να γίνει All-Star, όμως το να παραμείνεις ο ίδιος άνθρωπος με αυτόν που ήσουν όταν ξεκίνησες και να βοηθάς τους άλλους, το να νοιάζεσαι για την ομάδα περισσότερο από όσο νοιάζεσαι για τον εαυτό σου, είναι πραγματικά το κλειδί».

-τις διαφορές στο μπάσκετ μεταξύ ΝΒΑ και Ευρώπης: «Το παιχνίδι είναι διαφορετικό, η ταχύτητα είναι διαφορετική, όλοι έχουν το ταλέντο να σκοράρουν ανά πάσα στιγμή. Η ατμόσφαιρα στην Ευρώπη είναι διαφορετική. Είναι αστείο γιατί είδα τον κόουτς Μπράουν που είχε έρθει (σσ. στο ΣΕΦ σε έναν αγώνα playoffs της EuroLeague) και ήταν όλη την ώρα με το κινητό του και τραβούσε φωτογραφίες τον κόσμο. Είναι διαφορετική η κουλτούρα. Οι οπαδοί στηρίζουν τις ομάδες τους με καλό τρόπο, αλλά κάποιες φορές και με κακό τρόπο. Πέρσι ο τέταρτος τελικός του πρωταθλήματος (σσ. με τον Παναθηναϊκό) δεν τελείωσε, αλλά όλα είναι διαφορετικά. Είναι κάτι που πρέπει να βιώσεις, για να καταλάβεις πως είναι».

-τον ρόλο του στην ομάδα: «Δεν ξέρω ποιος θα είναι ο ρόλος μου, πρέπει να ρωτήσετε τον προπονητή. Θα είμαι όμως έτοιμος για όλα. Πρέπει να είσαι έτοιμος να αρπάξεις την ευκαιρία, οπότε περιμένω την ευκαιρία μου. Νομίζω ότι μπορώ να βοηθήσω την ομάδα και όποτε αποφασίσει ο προπονητής είμαι εδώ για να το κάνω. Δεν σημαίνει τίποτα το να έρχεσαι από τον πάγκο, ούτε είναι κάτι που με επηρεάζει. Το σημαντικό είναι να βοηθάς την ομάδα και η ομάδα να κερδίζει, γιατί τότε όλοι συνεχίζουν να παίζουν, όλοι είναι χαρούμενοι και οργανισμός λειτουργεί καλύτερα. Θα κάνω ό,τι χρειαστεί για την νίκη».

-το άλλο 4άρι της ομάδας, Κίγκαν Μάρεϊ: «Ο Κίγκαν Μάρι δουλεύει σκληρά, είναι ήρεμος τύπος, δεν μιλάει πολύ, αλλά μου αρέσει πολύ η δουλειά που ρίχνει. Νιώθω σαν να βλέπω τον νεαρότερο εαυτό μου, προφανώς σε διαφορετικό λέβελ, αλλά δουελύοντας καθημερινά και προσπαθώντας να βελτιώσω το παιχνίδι μου σε κάθε τομέα. Φέτος θα είναι ακόμα καλύτερος από πέρσι».

-την επιλογή του να πάει στο ΝΒΑ: «Δεν ήξερα τους παίκτες όταν αποφάσισα να έρθω στο Σακραμέντο. Αποφάσισα με βάση τη δική μου οπτική και το δικό μου όραμα για τον εαυτό μου εδώ. Όταν γνώρισα τους παίκτες, που έχουν τόσο μεγάλη εμπειρία στο NBA και είδα πόσο σκληρά δουλεύουν και πόσο καλοί άνθρωποι είναι, κατάλαβα ότι έχω πάρει τη σωστή απόφαση. Ανυπομονώ να αρχίσουν τα παιχνίδια για να βιώσω όλα αυτά τα συναισθήματα. Αυτός ο πρώτος μήνας ήταν το δύσκολο κομμάτι, χωρίς αγώνες, χωρίς ομαδικές προπονήσεις, όλα κυλούσαν πιο αργά. Όταν ξεκινήσουν οι αγώνες όλα θα γίνουν πιο γρήγορα και νομίζω ότι θα τα απολαμβάνω πιο πολύ».

<blockquote class=”twitter-tweet”><p lang=”en” dir=”ltr”>Sasha Vezenkov has arrived for his first NBA Media Day. <a href=”https://t.co/XBXqNST5ak”>pic.twitter.com/XBXqNST5ak</a></p>— Frankie Cartoscelli (@FCartoscelli3) <a href=”https://twitter.com/FCartoscelli3/status/1708945935492141489?ref_src=twsrc%5Etfw”>October 2, 2023</a></blockquote> <script async src=”https://platform.twitter.com/widgets.js” charset=”utf-8″></script>