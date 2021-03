Ο Σάσα Ζβέρεφ κι ο Ντόμινικ Κέπφερ έζησαν μία μοναδική εμπειρία κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιτελικού του Abierto Mexicano στο Ακαπούλκο, όπου ο Στέφανος Τσιτσιπάς προκρίθηκε στον τελικό.

Οι δύο Γερμανοί έπαιξαν έναν πόντο, την ώρα που έκανε σεισμό (!), γεγονός που μπορείτε να αντιληφθείτε από την αστάθεια της κάμερας. Οι δύο παίκτες προφανώς και δεν τον κατάλαβαν την ώρα του παιχνιδιού.

Το γεγονός δεν έμεινε ασχολίαστο από τον Στέφανο Τσιτσιπά. «Έμαθα ότι κάνει σεισμούς στο Ακαπούλκο», απάντησε, όταν ρωτήθηκε στη συνέντευξη τύπου του για τις εμπειρίες του αυτή την εβδομάδα στη μεξικανική πόλη.

As if 2021 wasn’t weird enough already…



A mid-match earthquake in Acapulco 😲#AMT2021 pic.twitter.com/271Y77dewq