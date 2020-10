Σεισμός στη Σάμο – Καντέρ: “H καρδιά μου κοντά στους πληγέντες σε Ελλάδα και Τουρκία” (pic)

Την αλληλεγγύη του στους πληγέντες από τον καταστροφικό σεισμό που σημειώθηκε βορειοδυτικά της Σάμου εξέφρασε με ανάρτηση του ο Ένες Καντέρ.

Ο Τούρκος σέντερ έστειλε το μήνυμα του στους κατοίκους Ελλάδας και Τουρκίας που έχουν πληγεί από τον σεισμό.

“Η καρδιά μου είναι κοντά σε όλους όσους έχουν πληγεί από τον τρομακτικό αυτό σεισμό στην Τουρκία και την Ελλάδα. Ακόμη μία τραγωδία στις δύσκολες ημέρες που βιώνουμε. Η συμπόνια, η αλληλεγγύη και η ελπίδα είναι τα χαρακτηριστικά που πρέπει να βγουν μπροστά αυτή τη στιγμή”, ανέφερε ο Ένες Καντέρ.

My heart goes out to everyone impacted by this terrible #Earthquake in Turkey and Greece. 🇹🇷 🇬🇷



Yet another tragedy during these difficult times. Compassion, humanity and hope, must drive us forward at this time.



pic.twitter.com/AzTzdpOWVE