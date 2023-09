Η UEFA πήρε την απόφαση να τηρείται ενός λεπτού σιγή σε όλους τους αγώνες ποδοσφαίρου μέχρι τις 21 Σεπτεμβρίου στη μνήμη των θυμάτων του φονικού σεισμού στο Μαρόκο.

Περισσότεροι από χίλιοι άνθρωποι έχουν φύγει από τη ζωή από τον φονικό σεισμό στο Μαρόκο.

Η αφρικανική χώρα είναι βυθισμένη στο πένθος, με την UEFA να αποφασίζει να τιμήσει τη μνήμη των θυμάτων, καθώς ανακοίνωσε ότι από αύριο (10/09) μέχρι και τις 21 Σεπτεμβρίου θα κρατείται ενός λεπτού σιγή σε όλα τα παιχνίδια των εθνικών ομάδων και των συλλόγων.

UEFA will be holding a moment of silence at all upcoming national team and club competition matches as of tomorrow and until 21 September, in memory of the victims of the tragic earthquake in Morocco.



The thoughts of European football are with the people of Morocco in these…