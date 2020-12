Σέλτικς: Πέθανε ο θρύλος της ομάδας, Κέι Σι Τζόουνς

Οι Σέλτικς θρηνούν το «χαμό» του Κέι Σι Τζόουνς. Η θρυλική μορφή των Κελτών «έφυγε» σε ηλικία 88 ετών.

Με μια δυσάρεστη είδηση κλείνει το 2020 για τους Σέλτικς. Ο θάνατος του Κέι Σι Τζόουνς βύθισε στο πένθος την ομάδα της Βοστόνης.

Ο Κέι Σι Τζόουνς κατέκτησε 12 πρωταθλήματα στο ΝΒΑ (τα 11 με τους «Κέλτες»), εκ των οποίων τα 8 ως παίκτης της ομάδας της Βοστόνης και τα υπόλοιπα ως προπονητής (δυο ως head coach στους Σέλτικς, ένα ως βοηθός στην ομάδα και ένα ως βοηθός στους Λέικερς).

Ο θρύλος των Σέλτικς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών. Στην λαμπερή μπασκετική του πορεία (ήταν μέλος του Hall of Fame) φόρεσε στο λαιμό ένα χρυσό ολυμπιακό μετάλλιο με τις ΗΠΑ, το 1956 στη Μελβούρνη, ενώ κατάκτησε και 2 πρωταθλήματα στο NCAA.

Να αναφέρουμε πως υπήρξε ένας από τους τρεις παίκτες στην ιστορία του NBA με ρεκόρ 8-0 σε τελικούς.

The Celtics family mourns the loss of twelve-time NBA champion, two-time NCAA champion, Gold medal-winning Olympian and Hall of Famer, K.C. Jones, as we celebrate his remarkable career and life.



Full statement: https://t.co/rPoO80yZFd pic.twitter.com/QxwcpjI0rj