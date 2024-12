Σέλτικς: Συναγερμός με Κρίσταπς Πορζίνγκις, τραυματίστηκε στον αστράγαλο απέναντι στους Σίξερς

Ο Κρίσταπς Πορζίνγκις τραυματίστηκε στην ήττα των Μπόστον Σέλτικς με 118-114 από τους Φιλαδέλφει Σίξερς, με τον Λετονό να αποχωρεί με πρόβλημα τραυματισμού στον αστράγαλο και να δημιουργεί προβληματισμό στους «κέλτες».

Η ήττα των Σέλτικς από τους Σίξερς την ημέρα των Χριστουγέννων πέρασε σε δεύτερη μοίρα λόγω ενός νέου τραυματισμού του Κρίσταπς Πορζίνγκις, ο οποίος ανησύχησε ξανά την ομάδα.

Ο Λετονός μπασκετμπολίστας τραυματίστηκε στον αριστερό του αστράγαλο κατά την διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου, με τον ίδιο ωστόσο στα 2 τελευταία 12λεπτα να μην βγαίνει στο παρκέ.

Από τους «κέλτες» ανακοινώθηκε πως ο Πορζίνγκις είχε πρόβλημα στον αστράγαλο και θα εξεταστεί το προσεχές διάστημα για να διαπιστωθεί το μέγεθος της ζημιάς.

Kristaps Porzingis slipped and came up limping. He’s staying in the game for now. pic.twitter.com/a7CPRGJO7V