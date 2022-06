Ο Ροντρίγκο Μολέδο είναι πιθανόν να επιστρέψει στον Παναθηναϊκό ύστερα από 4,5 χρόνια, σύμφωνα με τον Βραζιλιάνο δημοσιογράφο, Ζουλιάνο Μασάδο.

Σύμφωνα με όσα έγραψε ο Βραζιλιάνος δημοσιογράφος, “ο Μολέδο έχει πολύ σοβαρές πιθανότητες να επιστρέψει στον Παναθηναϊκό της Ελλάδας. Ο αμυντικός έχει συμβόλαιο μέχρι το τέλος του 2022 με την Ιντερνασιονάλ και μπορεί να υπογράψει από τώρα σε όποια ομάδα θέλει”.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Βραζιλιάνος αμυντικός είχε αποχωρήσει από τον Παναθηναϊκό τη σεζόν 2017-18, επιστρέφοντας στην Ιντερνασιονάλ. Είναι 35 ετών και το τελευταίο εξάμηνο μόλις σε επτά παιχνίδια με τη βραζιλιάνικη ομάδα.

Moledo tem sondagem forte para retornar ao Panathinaikos, da Grécia. O zagueiro tem contrato só até o final da temporada com o Inter, logo, poderá assinar um pré-contrato com qualquer equipe.



[Info do @_vagnermartins_]