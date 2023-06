Ο Κρίστιαν Ρόνταλ των ΗΠΑ προκάλεσε στον Τζέραρντ Γουίλιαμς του Σεντ Κιτς και Νέβις τον πόνο που κάθε άνδρας προσπαθεί να αποφύγει.

Το Σεντ Κιτς και Νέβις διασύρθηκε με 6-0 από τις ΗΠΑ για το Gold Cup, με τον Τζέραρντ Γουίλιαμς των ηττημένων να δέχεται την μπάλα στο πιο… ακατάλληλο σημείο, στην προσπάθειά του να αποσοβήσει ένα γκολ.

Με το σκορ να είναι στο 6-0 και το ματς στα τελευταία του λεπτά (86′) ο Κρίστιαν Ρόνταλ των ΗΠΑ προσπάθησε να πετύχει ένα ακόμα γκολ, με ισχυρό σουτ, αλλά ο Τζέραρντ Γουίλιαμς έδειξε… αυτοθυσία και έβαλε το σώμα του στην πορεία της μπάλας.

Για κακή του τύχη, η μπάλα τον βρήκε στην “ευαίσθητη” περιοχή των ανδρών, με τον παίκτη να μένει πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο και να σφαδάζει από τους πόνους.

