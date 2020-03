Ακόμη και χωρίς τους οπαδούς της στις κερκίδες, η Γιουβέντους κατάφερε να πάρει τη νίκη με 2-0 στο ντέρμπι της Serie A κόντρα στην Ίντερ, για να επιστρέψει στην κορυφή του πρωταθλήματος στην Ιταλία.

Το γήπεδο ήταν άδειο λόγω κορονοϊού και η “βέκια σινιόρα” άργησε να βρει ρυθμό, αλλά με δύο γκολ στο δεύτερο ημίχρονο “καθάρισε” την τρίτη ομάδα της βαθμολογίας και προσπέρασε ξανά τη Λάτσιο για να βρεθεί μόνη πρώτη.

Ο Ράμσεϊ στο 55′ και ο Ντιμπάλα λίγα λεπτά μετά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο (στο 67′) ως αλλαγή, ήταν οι δύο σκόρερ για την ομάδα του Σάρι.

