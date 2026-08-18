Σερίφ Εντιαγέ: «Οι οπαδοί του ΠΑΟΚ είναι απίστευτοι – Είμαι επιθετικός που του αρέσει να σκοράρει»

Ο Σερίφ Εντιαγέ θα αγωνίζεται στον ΠΑΟΚ με τη μορφή δανεισμού από τη Σαμσουνσπόρ και στις πρώτες του δηλώσεις έδειξε να γνωρίζει την ιστορία των Θεσσαλονικέων.

Ο 30χρονος φορ την περσινή σεζόν είχε 10 γκολ και 3 ασίστ σε 31 ματς με την Σαμσουνσπόρ και καλείται να βοηθήσει τον ΠΑΟΚ στο σκοράρισμα, με τον ίδιο να δηλώνει ότι του αρέσει να βοηθάει την ομάδα του μέσα στο γήπεδο σκοράροντας.

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Ο Εντιαγέ παράλληλα αποθέωσε τους φίλους του «δικεφάλου του Βορρά» και υποσχέθηκε να παλέψει για το σύλλογο.

Στη συμφωνία με την τουρκική ομάδα υπάρχει οψιόν αγοράς ύψους 3.000.000 ευρώ για το επόμενο καλοκαίρι εφόσον ο ΠΑΟΚ μείνει ικανοποιημένος από την προσφορά του Σενεγαλέζου φορ.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Εντιαγέ

Για τα πρώτα του συναισθήματα ερχόμενος στον ΠΑΟΚ: «Πολύ χαρούμενος. Προφανώς, γνωρίζω αυτή τη φανέλα και ξέρω τι σημαίνει για τον κόσμο. Έρχομαι εδώ για να παλέψω για αυτή».

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Για το τι τον έκανε να κάνει αυτό το βήμα: «Ο ΠΑΟΚ είναι ένας σύλλογος που γνώριζα ήδη και γνωρίζω για τους απίστευτους οπαδούς του, την ιστορία του και βλέπω ότι έχει πολλούς καλούς παίκτες. Οπότε είπα να έρθω να προσφέρω κι εγώ τη συνεισφορά μου».

Για το τι θα φέρει στην ομάδα: «Στο γήπεδο είμαι ένας επιθετικός που του αρέσει να σκοράρει, να παλεύει για την ομάδα και να δείχνει αφοσίωση. Θέλω να βοηθάω την ομάδα και να την έχω πριν από τον εαυτό μου. Εκτός γηπέδου, είμαι ντροπαλός».

Για το τι είχε ακούσει για τους οπαδούς του ΠΑΟΚ: «Ναι είναι φανατικοί, είναι απίστευτοι. Ανυπομονώ να παίξω στην Τούμπα και να τους δω. Όσον αφορά τη χώρα, έχει πολλές όμορφες πόλεις και όλοι γνωρίζουν την Ελλάδα. Όταν το είπα στην οικογένειά μου για τον ΠΑΟΚ, μου είπαν να μη το σκεφτώ πολύ για να πάω εκεί».

Για τη διαδικασία της μεταγραφής του στον ΠΑΟΚ: «Δεν ήταν δύσκολο. Αρχικά στο μυαλό μου σκεφτόμουν να επικεντρωθώ σε αυτή τη σεζόν με την πρώην ομάδα μου. Παρακολουθούσα το παιχνίδι με την Άντερλεχτ στην έδρα μας και δύο μέρες μετά ο ατζέντης μου με πήρε τηλέφωνο και μου είπε ότι ο ΠΑΟΚ ενδιαφέρεται για μένα. Δύο μέρες μετά πάλι, μίλησα με τον προπονητή και τον αθλητικό διευθυντή. Ήμουν ενθουσιασμένος και την επόμενη μέρα η συμφωνία ολοκληρώθηκε. Έγιναν όλα πολύ γρήγορα».

Για το μήνυμά του στον κόσμο: «Στην οικογένειά μου, στο νέο μου σπίτι. Ξέρω πόσο σημαντική είναι αυτή η φανέλα για εσάς. Έρχομαι εδώ για να παλέψω για αυτήν».