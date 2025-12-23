Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Σίριλ Ντέσερς: «Ήταν όνειρο πολλών ετών να αγωνιστώ με τη Νιγηρία στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής»

Για το παιχνίδι της Νιγηρίας με την Τανζανία μίλησε ο επιθετικός του Παναθηναϊκού
Ο Ντέσερς πανηγυρίζει το γκολ του με τον Παναθηναϊκό
Ο Ντέσερς πανηγυρίζει το γκολ του με τον Παναθηναϊκό / (ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ / EUROKINISSI)

Ο Σίριλ Ντέσερς του Παναθηναϊκού ετοιμάζεται για την πρεμιέρα της Νιγηρίας στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής και έκανε λόγω για ένα προσωπικό όνειρο του ίδιου, στις δηλώσεις του για το ματς.

Έχοντας μόλις επιστρέψει από τραυματισμό, ο Σίριλ Ντέσερς αναγκάστηκε να αποχωρήσει από τον Παναθηναϊκό για το Κύπελλο Εθνών Αφρικής, όπου στην πρώτη αγωνιστική, η Νιγηρία θα αντιμετωπίζει την Τανζανία.

Ο Νιγηριανός στράικερ μίλησε έτσι για το ματς και ανέφερε χαρακτηριστικά τα εξής: «Ήταν όνειρο πολλών χρόνων να συμμετάσχω σε ένα μεγάλο τουρνουά με την εθνική Νιγηρίας.

Υπάρχουν πολλοί ταλαντούχοι Νιγηριανοί επιθετικοί που διαπρέπουν σε όλη την Ευρώπη και την Αφρική, γι’ αυτό και νιώθω περηφάνια που βρίσκομαι εδώ. Πιστεύω ότι κλήθηκα λόγω της συνέπειας στο σκοράρισμα που δείχνω στην Ευρώπη τις τελευταίες σεζόν».

Αθλητικά
