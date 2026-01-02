Αθλητικά

Σίριλ Ντέσερς: Τέλος το Κύπελλο Εθνών Αφρικής, επιστρέφει τραυματίας στον Παναθηναϊκό

Νέα ατυχία για τον 31χρονο επιθετικό του Παναθηναϊκού
Ο Ντέσερς σε αγώνα του Παναθηναϊκού (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ
Ο Ντέσερς σε αγώνα του Παναθηναϊκού (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)

Πρόωρο τέλος για τον Σίριλ Ντέσερς με τη Νιγηρία στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής, αφού ο νέος τραυματισμός του δεν του επιτρέπει να αγωνιστεί στη διοργάνωση και ως εκ τούτου θα επιστρέψει στην Ελλάδα για τον Παναθηναϊκό, σύμφωνα με αφρικανικά Μέσα.

Ο Σίριλ Ντέσερς δεν κατάφερε να παίξει με τη Νιγηρία στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής και μάλιστα τραυματίστηκε ξανά, ενώ είχε μόλις επανέλθει από έναν τραυματισμό που τον άφησε σχεδόν 2 μήνες εκτός στον Παναθηναϊκό.

Οι “πράσινοι” περιμένουν πλέον τον 31χρονο επιθετικό στο Κορωπί για να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος στο μηρό και να αποφασιστεί στη συνέχεια η αποθεραπεία του.

Αθλητικά
