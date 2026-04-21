Σκάνδαλο στο Μιλάνο: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα με συνοδούς πολυτελείας και πελάτες παίκτες της Serie A

Τέλος στη δράση εγκληματικής οργάνωσης έβαλε η οικονομική αστυνομία του Μιλάνο που προσέφερε συναντήσεις με συνοδούς πολυτελείας. Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί η αποκάλυψη βέβαια ότι πελάτες τους ήταν πλούσιοι επιχειρηματίες αλλά και πολλοί ποδοσφαιριστές της Serie A.

Η εγκληματική οργάνωση δρούσε στο κέντρο της νυχτερινής ζωής του Μιλάνο, χρησιμοποιώντας μια εταιρεία διοργάνωσης εκδηλώσεων ως «βιτρίνα». Προσέφερε σε επιλεγμένη πελατεία, όπως απ’ ότι φαίνεται παίκτες της Serie A, πακέτα «όλα σε ένα», τα οποία ξεκινούσαν από βραδιές στα πιο ακριβά και αποκλειστικά νυχτερινά μαγαζιά και κατέληγαν σε σεξουαλικές υπηρεσίες σε πολυτελή ξενοδοχεία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για να μπορέσει κάποιος να έχει πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες έπρεπε να δώσουν πάρα πολλά χρήματα, της τάξης αρκετών χιλιάδων ευρώ, γεγονός που επέτρεψε στους εμπλεκόμενους να αποκομίσουν παράνομα κέρδη, τα οποία πλέον έχουν κατασχεθεί.

Η έρευνα, υπό τον συντονισμό της Εισαγγελίας του Μιλάνο, οδήγησε στη σύλληψη τεσσάρων ατόμων που θεωρούνται οι βασικοί υπεύθυνοι της οργάνωσης, ενώ οι κατηγορίες είναι ιδιαίτερα σοβαρές και περιλαμβάνουν διευκόλυνση και εκμετάλλευση της πορνείας, καθώς και ξέπλυμα χρήματος από παράνομες δραστηριότητες.

Οι ερευνητές συγκέντρωσαν σημαντικά στοιχεία που δείχνουν ότι η «εταιρεία» στρατολογούσε όχι μόνο επαγγελματίες συνοδούς, αλλά και νεαρές γυναίκες που προσελκύονταν μέσω της δικτύωσης στον χώρο των εκδηλώσεων και των νυχτερινών κέντρων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι πελάτες τώρα αυτού του κυκλώματος περιγράφονται από τις αρχές ως ιδιαίτερα εύποροι, αφού μεταξύ αυτών φέρονται να περιλαμβάνονται επιχειρηματίες, αλλά και ένας «σημαντικός αριθμός» ποδοσφαιριστών της Serie A, τόσο από τη Λομβαρδία όσο και από ομάδες που βρίσκονταν στο Μιλάνο για αγώνες.

Παρότι η δικαστική απόφαση αποκαλύπτει μόνο εν μέρει τα ονόματα γνωστών προσώπων, η έρευνα έχει ήδη επιβεβαιώσει κύκλο εργασιών άνω του 1,2 εκατ. ευρώ, αποκαλύπτοντας μια σκοτεινή πλευρά της πολυτελούς διασκέδασης στο Μιλάνο.