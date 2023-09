Μια αναμέτρηση μεταξύ Σκωτίας και Αγγλίας δεν θα μπορούσε να είναι ποτέ… φιλική. Οι δυο ομάδες κοντράρονται στο «Hampden Park», στη Γλασκώβη σε φιλικό αγώνα, ένας χαρακτηρισμός που… ακυρώθηκε πριν καν ξεκινήσει το ματς, με τις αποδοκιμασίες στην ανάκρουση του εθνικού ύμνου των φιλοξενούμενων.

Αν και φιλικό, το Σκωτία – Αγγλία κατάφερε να συγκεντρώσει τους.. προβολείς, με τους γηπεδούχους να… ανεβάζουν τα ντεσιμπέλ, γιουχάροντας τον εθνικό ύμνο των φιλοξενούμενων.

Πριν τη σέντρα της αναμέτρησης και αφού τραγούδησαν δυνατά τον εθνικό Ύμνο της χώρας τους, οι Σκωτσέζοι αποδοκίμασαν πάρα πολύ έντονα τον ύμνο των φιλοξενούμενων, σε σημείο που δεν ήταν δυνατό να ακουστεί μέσα από την τηλεοπτική μετάδοση!

Scotland fans whistle so much that the England anthem is not heard ahead of the Scotland-England football match. pic.twitter.com/7AQtru937f