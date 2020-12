Σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα διεθνής παίκτης της Νότιας Αφρικής

Τραγικό θάνατο, μόλις στα 25 του χρόνια, βρήκε ο Μοτιέκα Μαντίσα, που άφησε την τελευταία του πνοή μετά από τροχαίο δυστύχημα.

Η είδηση του θανάτου του Μοτιέκα Μαντίσα σκόρπισε τη θλίψη στο ποδόσφαιρο της Νότιας Αφρικής. Ο 25χρονος αμυντικός, με 13 συμμετοχές και 1 γκολ στην εθνική ομάδα της Νότιας Αφρικής, σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα στο Γιοχάνεσμπουργκ τα ξημερώματα της Κυριακής, λίγο μετά τους εορτασμούς για τα 50 χρόνια από την ίδρυση της Μαμέλοντι Σάνταουνς, όπου αγωνιζόταν από το 2016.

#RIP #MotjekaMadisha, we are heart broken. The @Masandawana defender passed away in a car accident in Johannesburg, in the early hours of this morning. Our condolences to his family, friends and football fraternity. 🙏🏾🙏🏾🙏🏾 pic.twitter.com/znJ5FXmekI