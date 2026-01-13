Σλοβενία – Ελλάδα 8-23: Πάρτι της Εθνικής πόλο ανδρών και τώρα Κροατία για την πρωτιά στον όμιλο του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος

Η Εθνική πόλο ανδρών νίκησε εύκολα τη Σλοβενία με 8-23 στη δεύτερη αγωνιστική του Β’ ομίλου του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος που διεξάγεται στο Βελιγράδι.

Πολλούς πρωταγωνιστές είχε η νίκη της Εθνικής πόλο ανδρων ενάντια στη Σλοβενία. Ο Αργυρόπουλος καιο Νικολαΐδης ξεχώρισαν με 4 γκολ, όμως δεν πήγαν πίσω οι Γκίλλας, Παπαναστασίου και Γενηδουνιάς που βρήκαν δίχτυα 3 φορές στο Βελιγράδι.

Πλέον, η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει την Κροατία (15/01/26, 21:30, Newsit.gr, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ) στο τελευταίο παιχνίδι του ομίλου και με νίκη θα τερματίσει στην πρώτη θέση για να έχει πλεονέκτημα στην επόμενη φάση του ομίλου των «6» που θα έχει πιο δυνατές αναμετρήσεις.

Το παιχνίδι

Ο αγώνας ξεκίνησε με τη Σλοβενία να δείχνει ανταγωνιστική για 3 λεπτά, μέχρι δηλαδή το 2-2. Έκτοτε η Ελλάδα έδειξε τα δόντια της και έκανε ένα σερί 5-0 για να ολοκληρωθεί το πρώτο οκτάλεπτο με σκορ 2-7 υπέρ της.

Η εικόνα συνεχίστηκε και στο 2ο οκτάλεπτο, αφού η Εθνική πόλο ανδρών δέχτηκε μόλις ένα γκολ και πέτυχε 6 για να πάει στην 3η περίοδο προηγούμενη με 3-12 και ουσιαστικά το παιχνίδι να έχει διαδικαστική σημασία μέχρι το τέλος.

Στο 3ο οκτάλεπτο η Ελλάδα συνέχισε να αγωνίζεται με το πόδι στο γκάζι, καθώς και αμυντικά και επιθετικά δεν άλλαξε ρυθμό και τρόπο αντιμετώπισης. Ο Γκίλλας και ο Αργυρόπουλος ήταν οι κύριοι εκφραστές της επίθεσης και το οκτάλεπτο ολοκληρώθηκε με την ομάδα του Θοδωρή Βλάχου να είναι μπροστά στο σκορ με 5-19.

Στο τελευταίο οκτάλεπτο της αναμέτρησης οι παίκτες του Θοδωρή Βλάχου έριξαν λίγο τους ρυθμούς, καθώς δεν υπήρχε λόγος για παραπάνω κούραση, μιας και το παιχνίδι είχε κριθεί. Αυτό βέβαια δεν την κράτησε μακριά από το σκοράρισμα, καθώς κούνησε τα δίχτυα της αντίπαλης εστίας τέσσερις φορές και η αναμέτρηση ολοκληρώθηκε 8-23 υπέρ της.

Τα οκτάλεπτα: 2-7, 1-5, 2-7, 3-4

ΣΛΟΒΕΝΙΑ (Μίρκο Βίτσεβιτς): Μπέτον, Στεφάνοβιτς 1, Κάντιβετς 1, Τσαντς 1, Σάντακ, Λίπνικ, Ν. Στρομάγερ, Παούνοβιτς, Φίτσουρ, Τσέραρ, Τρόπαν 2, Πότοτσνικ 2, Μπούλαϊτς, Μπ. Στρομάγερ.

ΕΛΛΑΔΑ (Θοδωρής Βλάχος): Ζερδεβάς, Γενηδουνιάς 3, Σκουμπάκης 1, Γκιουβέτσης 1, Αργυρόπουλος 4, Παπαναστασίου 3, Γκίλλας 3, Καλογερόπουλος 1, Χαλυβόπουλος 1, Κάκαρης 2, Νικολαϊδης 4, Τζωρτζάτος, Πούρος, Σπάχιτς.

Η βαθμολογία του ομίλου της Ελλάδας

Κροατία 6

Ελλάδα 6

Σλοβενία 0

Γεωργία 0

Στην επόμενη φάση των ομίλων προχωρούν οι πρώτοι τρεις