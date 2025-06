Σοκ με Ταϊρίς Χαλιμπέρτον στους Ιντιάνα Πέισερς – Υπέστη ρήξη αχίλλειου στο game 7 με τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ

Το ξεκίνημα του game 7 στην έδρα των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ ήταν ιδανικό για τους Ιντιάνα Πέισερς, με τον Ταϊρίς Χαλιμπέρτον να σημειώνει τρία τρίποντα στα πρώτα πέντε λεπτά. Ωστόσο, λίγο αργότερα υπέστη τον τραυματισμό, βυθίζοντας σε σιωπή το κατάμεστο γήπεδο.

Ο ηγέτης των Ιντιάνα Πέισερς, Ταϊρίς Χαλιμπέρτον, πάτησε άσχημα στο παρκέ και έπεσε κάτω σφαδάζοντας από τον πόνο (χτυπούσε συνέχεια το χέρι του στον αγωνιστικό χώρο), περίπου στο έβδομο λεπτό της αναμέτρησης.

Οι συμπαίκτες του στους Πέισερς, συγκεντρώθηκαν αμέσως γύρω του, προκειμένου να μην υπάρξουν σχετικά πλάνα, την ώρα που ο πατέρας του δεν μπορούσε να κρύψει τη συγκίνησή του.

Ο Χαλιμπέρτον δεν αγωνίστηκε στη συνέχεια της αναμέτρησης, βλέποντας την ομάδα του να γνωρίζει την ήττα στην έδρα των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ (103-91) και να χάνει έτσι και τον τίτλο. Μάλιστα, αποχώρησε από το παρκέ υποβασταζόμενος και έχοντας καλυμμένο το κεφάλι του με μια πετσέτα.

TYRESE HALIBURTON’S DAD SHARES INJURY UPDATE



John Haliburton says Tyrese has an Achilles injury but is in good spirits, watching from the locker room.#Haliburton #NBAFinals #Pacers #InjuryUpdate pic.twitter.com/clPI5fYISY