Σοκ σε Τότεναμ και Εθνική Ολλανδίας: Ο Τσάβι Σίμονς υπέστη ρήξη χιαστού και χάνει το Μουντιάλ

Ο Τσάβι Σίμονς στο παιχνίδι της Τότεναμ με τη Γουλβς υπέστη ρήξη χιαστού και θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν, αλλά και το Μουντιάλ των ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικού για λογαριασμό της Εθνικής Ολλανδίας.

Ο 23χρονος μεσοεπιθετικός της Τότεναμ στο 63′ του αγώνα στο Μολινό είχε μία άτυχη στιγμή με το πόδι του να «κολλάει» στο έδαφος, με αποτέλεσμα να παθαίνει ρήξη χιαστού. Αυτό θα τον κρατήσει εκτός της υπόλοιπης σεζόν, αλλά και του Μουντιάλ, με την Ολλανδία να χάνει μία επιθετική επιλογή.

Οι «Spurs» βρίσκονται κάτω από τη ζώνη του υποβιβασμού, καθώς δεν υπερτερούν στην ισοβαθμία με τη Γουέστ Χαμ και στα τελευταία κρίσιμα παιχνίδια δεν θα έχουν ένα πολύ σημαντικό γρανάζι της επιθετικής τους λειτουργίας.