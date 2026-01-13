Σοκ στο παγκόσμιο snowboard: Νεκρός σε χιονοστιβάδα ο Ολυμπιονίκης Ουέλι Κέστενχολτ

Ο Ουέλι Κέστενχολτ, χάλκινος Ολυμπιονίκης, έχασε τη ζωή του σε ηλικία 50 ετών, αφού παγιδεύτηκε σε χιονοστιβάδα στις ελβετικές Άλπεις. Ο 50χρονος αποτελούσε θρύλο του snowboard και στην Ελβετία θρηνούν την απώλειά του

Ο άτυχος πρώην αθλητής snowboard και λάτρης των extreme sports την περασμένη Κυριακή ήταν στην κοιλάδα του Λοτσένταλ, στο καντόνι του Βάλε και έκανε snowboard μαζί με έναν φίλο του.

Τότε, μία χιονοστιβάδα ξεκίνησε σε υψόμετρο 2.400 μέτρων με αποτέλεσμα να θαφτεί κάτω από το χιόνι. Ο φίλος του κατάφερε να τον εντοπίσει και να του προσφέρει τις πρώτες βοήθειες, πριν μεταφερθεί με ελικόπτερο στο νοσοκομείο, όμως ο οργανισμός του δεν άντεξε και παρά τις προσπάθειες των γιατρών απεβίωσε.

Η ελβετική ομοσπονδία επιβεβαίωσε την Τρίτη (13/01) το θάνατό του και βύθισε στη θλίψη τον χώρο του snowboard και των extreme sports.

Ο Κέστενχολτ είχε κατακτήσει το 1998 το χάλκινο μετάλλιο στο γιγαντιαίο σλάλομ στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ναγκάνο. Τότε, ήταν η πρώτη φορά που το snowboard είχε συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα των αγώνων.

Βγήκε επίσης, δύο φορές πρωταθλητής στο snowboardcross στα φημισμένα X-Games, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία του στα extreme sports.

Ο πρόεδρος της ελβετικής Ομοσπονδίας Σκι, Πίτερ Μπάραντουν, εξέφρασε τα συλλυπητήριά της αθλητικής κοινότητας στην οικογένεια του θύματος, τον οποίο χαρακτήρισε εμβληματική μορφή, η οποία ήταν έμπνευση για τις νέες γενιές αθλητών.