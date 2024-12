Σοκάρει η εικόνα του Ντοναρούμα με τα δέκα ράμματα στο πρόσωπο, μετά το σφοδρό χτύπημα που δέχθηκε στο Μονακό – Παρί

Ο Τζίτζι Ντοναρούμα τραυματίστηκε στο πρόσωπο σε μια σφοδρή σύγκρουση που είχε με τον Βιλφρίντ Σινγκό στο 22‘ του ντέρμπι της Παρί με την Μονακό.

Ο Τζίτζι Ντοναρούμα δέχθηκε τις τάπες του αντιπάλου του στο πρόσωπο και αποχώρησε με μεγάλη αιμορραγία από τον αγωνιστικό χώρο και στα αποδυτήρια, όπου του έγιναν δέκα ράμματα!

Η φωτογραφία από τα αποδυτήρια της Παρί, με το πρόσωπο του διεθνή Ιταλού τερματοφύλακα, σημαδεμένο και πρησμένο, σοκάρει!

Gigio Donnarumma’s conditions pictured by @ArthurPerrot… after a foul suffered by Wilfred Singo. pic.twitter.com/KQRkASiyMO