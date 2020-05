Μια ιστορία από το παρελθόν θυμήθηκε ο Σίλιαν Σέρινταν, ο οποίος όταν αγωνιζόταν στην Ομόνοια φέρεται να δέχθηκε λεκτική “επίθεση” από τον τότε ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού, Γιώργο Κουτρουμπή.

Ο Σέρινταν υποστήριξε ότι ο Κουτρουμπής προσπάθησε να τον προκαλέσει στο γήπεδο με απίστευτες εκφράσεις και ενώ επρόκειτο απλώς για ένα φιλικό παιχνίδι των δύο ομάδων.

Πιο συγκεκριμένα, ο Σέρινταν έγραψε στο twitter τα εξής: «Αυτή δεν είναι μια ιστορία που έβγαλα από το μυαλό μου. Αυτός ο αμυντικός του Παναθηναϊκού (σ.σ. ο Κουτρουμπής), σε ένα παιχνίδι άρχισε να μου λέει: “ελπίζω να πεθάνει η οικογένεια σου. Η γυναίκα σου, η μητέρα σου, ο πατέρας σου, τα παιδιά σου, ελπίζω να πεθάνουν όλοι”. Το περίεργο είναι ότι ήταν ένα φιλικό παιχνίδι».

This is actually not a made up story. That Panathinaikos defender in a game starting saying to me “I hope your family dies. Your wife, your mother, your father, your kids, I hope they all die”. Was a friendly game too, weirdo