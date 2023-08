Τραγικό θάνατο βρήκαν δύο αναβάτες σε αγώνα Moto 1000 στη Βραζιλία.

Δύο αναβάτες έχασαν τη ζωή τους με σοκαριστικό τρόπο κατά τη διάρκεια αγώνα Moto 1000 στη Βραζιλία.

Στο πρώτο γύρο ο ένας εξ αυτών έχασε τον έλεγχο της μηχανής του με αποτέλεσμα να παρασυρθεί από τον δεύτερο. Αμφότεροι διακομίστηκαν στο νοσοκομείο, όπου και άφησαν την τελευταία τους πνοή, παρά την προσπάθεια των γιατρών.

Ο Ερίκο Βερίσιμο ντα Ρότσα ηλικίας 38 ετών και ο Αντρέ Βερίσιμο Καρντόσο ηλικίας 42 ετών ήταν οι δύο αναβάτες που έχασαν τη ζωή τους.

Προσοχή ακολουθούν πολύ σκληρές εικόνες!

Two pilots from Moto 1000 GP die in a serious accident during a race in Cascavel, PR, Brazil pic.twitter.com/pbcGLCP8OY