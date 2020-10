Σοκαριστικό: Κάμερα κατέγραψε τη δολοφονία πρώην αθλητή του ΜΜΑ! Προσοχή σκληρές εικόνες

Ο Ρώσος πρώην αθλητής του ΜΜΑ, Shamil Abdulmuslimov, δολοφονήθηκε μέσα σε εστιατόριο, με την κάμερα να καταγράφει ολόκληρο το σοκαριστικό περιστατικό. ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ.

Δύο συμπατριώτες του φαίνονται να εισέρχονται με καλάσνικοφ στο χώρο και να ανοίγουν πυρ κατά του 25χρονου αθλητή, ο οποίος και έπεσε νεκρός, σύμφωνα και με τα ρωσικά ΜΜΕ.

Στο video φαίνεται και η συνέχεια της δολοφονίας με τους δύο άντρες να ξυλοκοπούν με το όπλο και κάποιον από την παρέα του Ρώσου μαχητή του ΜΜΑ, ο οποίος θέλησε να αντιδράσει για το γεγονός. Αιτία της δολοφονίας δε, φέρεται να ήταν μία διαφωνία για ένα οικόπεδο.

#Dagestan (Muslim State in Russia) is famous for producing many Russian boxers of Chechen descent. (Realestate land dispute)https://t.co/3sFZjeM9Jv