Ένα απίστευτο video έχει κυκλοφορήσει τις τελευταίες ώρες στα social media, δείχνοντας τον πρώην παίκτη του NFL, Ζακ Στέισι, να ξυλοκοπεί την άλλοτε σύντροφό του και μητέρα του ποδιού του, μπροστά στο μωρό τους.

Ο άλλοτε running back των Σεντ Λούις Ραμς και των Νιου Γιορκ Τζετς, έδειρε την άτυχη κοπέλα με μεγάλη μανία και μάλιστα στο σχετικό video φαίνεται να την πετάει και πάνω στην τηλεόραση, με τα ΜΜΕ των ΗΠΑ να κάνουν λόγο για αποτελέσματα της ζήλιας του παλαίμαχου αθλητή.

Για την υπόθεση μίλησε όμως και το ίδιο το θύμα, το οποίο ανέφερε: «Με γρονθοκόπησε πολλές φορές στο κεφάλι. Τον ικέτεψα να σταματήσει γιατί το παιδί ήταν στον καναπέ κοντά στο σημείο που με χτύπησε. Τότε με έπιασε και με πέταξε πάνω στην τηλεόραση. Η τηλεόραση έπεσε και εκείνος γύρισε για να σιγουρευτεί ότι έπεσε πάνω μου και δεν σηκώθηκα. Άρχισε να μου φωνάζει ότι είμαι καταστροφική». Κι όλα αυτά μπροστά στο μόλις 5 μηνών παιδί τους.

Former NFL running back Zac Stacy beating on his ex-girlfriend in front of their 5-month-old…pic.twitter.com/ovafFHxrCl