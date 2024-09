Σολ Μπάμπα: Πέθανε ο 39χρονος παλαίμαχος ποδοσφαιριστής, θλίψη σε Λιντς και Κάρντιφ

Θλίψη στο χώρο του ποδοσφαίρου και ειδικότερα στην Ακτή Ελεφαντοστού, με την είδηση για τον θάνατο του Σολ Μπάμπα. Οι ανακοινώσεις των Λιντς Γιουνάιτεντ και Κάρντιφ.

Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής, Σολ Μπάμπα “έφυγε” ξαφνικά από τη ζωή και σε ηλικία 39 ετών και μετά από τριετή «μάχη» με τον καρκίνο, καθώς στις αρχές του 2021 ανακοίνωσε ότι διεγνώσθη με λέμφωμα non-Hodgkin, ενώ αγωνιζόταν στην Κάρντιφ.

Επέστρεψε για να παίξει μετά από αρκετούς μήνες και την ολοκλήρωση της χημειοθεραπείας του, αρχικά με την ουαλική ομάδα και εν συνεχεία με την Μίντλεσμπρο.

Ο Σολ Μπάμπα αγωνίσθηκε ως αμυντικός σε αρκετές ομάδες της Ευρώπης, όπως η Παρί Σεν Ζερμέν, η Λέστερ, η Παλέρμο, η Τραμπζονσπόρ, η Κάρντιφ και η Λιντς, ενώ είχε δεκάδες συμμετοχές με την εθνική και την Ολυμπιακή ομάδα της πατρίδας του.

Ο Μπάμπα “έφτιαξε” το όνομα του στην Λιντς, όπου έγινε αρχηγός της ομάδας, αλλά και στην Κάρντιφ όπου έπαιξε περισσότερα από 100 ματς και συμμετείχε στην επιστροφή της ομάδας στην Premier League, για την αγωνιστική περίοδο 2018-2019.

Το τελευταίο χρονικό διάστημα, ήταν μέλος του τεχνικού επιτελείου στην Αντανασπόρ, ομάδα της Β` κατηγορίας στο πρωτάθλημα Τουρκίας.

“Ο τεχνικός διευθυντής μας, Σουλεϊμάνε Μάμπα, ο οποίος αισθάνθηκε αδιαθεσία πριν από το ματς απέναντι στην Μανίσα χθες, διακομίστηκε στο νοσοκομείο “Manisa Celal Bayar University και δυστυχώς έχασε τη μάχη εκεί. Τα συλλυπητήριά μας στην οικογένειά του και στους οικείους του”, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η τουρκική ομάδα.

