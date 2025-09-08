Sold out το Ελλάδα – Δανία, εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια του αγώνα για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026

Ήταν θέμα χρόνου και οι φίλοι της Εθνικής ποδοσφαίρου τα κατάφεραν. Το Ελλάδα – Δανία (21:45, Newsit.gr, Alpha) για τη δεύτερη αγωνιστική στον 3ο προκριματικό όμιλο του Μουντιάλ 2026 θα γίνει σε γεμάτο “Γ. Καραϊσκάκης”.

Λίγα 24ωρα μετά το εκπληκτικό 5-1 της εθνικής ποδοσφαίρου επί της Λευκορωσίας, οι Έλληνες φίλαθλοι εξάντλησαν τα εισιτήρια του αγώνα της εθνικής ποδοσφαίρου με τη Δανία, με την ΕΠΟ να ανακοινώνει sold out.

Είχαν απομείνει 200 εισιτήρια, μαζί και με ορισμένες επιστροφές Δανών και μέσα σε ελάχιστα λεπτά αυτά βρήκαν κάτοχο.

Έτσι, απόψε το βράδυ, στις εξέδρες του “Γ. Καραϊσκάκης” δεν θα… πέφτει καρφίτσα!