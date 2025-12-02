Αθλητικά

Sold out το Παναθηναϊκός – Βαλένθια

Δεν θα πέφτε καρφίτσα στο γήπεδο του Παναθηναϊκού σ' ακόμα ένα φετινό παιχνίδι της Euroleague
ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ
ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI

Η τρέλα που επικρατεί στις τάξεις των φίλων του Παναθηναϊκού για την ομάδα μπάσκετ συνεχίζεται. Οι πράσινοι φίλαθλοι εξαφάνισαν με συνοπτικές διαδικασίες και τα εισιτήρια για τον αγώνα με τη Βαλένθια.

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση, μετράει 4 σερί νίκες στην Euroleague και φιγουράρει στην κορυφή της κατάταξης, έχοντας εξαπολύσει μία τρομερή αντεπίθεση μετά την έλευση του Κένεθ Φαρίντ στην ομάδα.

Ο κόσμος του τριφυλλιού βρίσκεται από την αρχή της σεζόν στο πλευρό της ομάδας του Εργκίν Αταμάν, κάνοντας ακόμα ένα sold out στο Telekom Center.

Συγκεκριμένα, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ενημέρωσε ότι εξαφανίστηκαν τα εισιτήρια και για τον αγώνα της Παρασκευής (5/12/2025, 21:15) με τη Βαλένθια, για την 14η αγωνιστική της Euroleague. 

 
 
 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Panathinaikos BC (@paobcgr)

Το γήπεδο θα είναι κατάμεστο, με τον κόσμο της ομάδας να θέλει να ωθήσει τους πράσινους στην 5η σερί νίκη τους στην Euroleague που θα τους φέρει στο 10-4.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
136
89
82
72
71
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo