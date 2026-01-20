Αθλητικά

Sold out το ΠΑΟΚ – Μπέτις για το Europa League

Κατάμεστη θα είναι η Τούμπα στο ματς της Πέμπτης (22.01.2026, 19:45, Newsit.gr)
Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Πέμπτη (22.01.2026, 19:45, Newsit.gr) την Μπέτις για την 7η αγωνιστική της League Phase του Europa League και θέλει τη νίκη μέσα στην Τούμπα, προκειμένου να εξασφαλίσει από τώρα την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Το ματς του ΠΑΟΚ θα διεξαχθεί σε κατάμεστη Τούμπα, αφού όπως ενημέρωσε η ΠΑΕ εξαντλήθηκαν όλα τα εισιτήρια. Το sold out έγινε πολύ γρήγορα, με τους φίλους της ομάδας να εξαφανίζουν τα εισιτήρια του ματς με την Μπέτις.

Θυμίζουμε ότι στη Θύρα 8 θα φιλοξενηθούν φίλοι της Μπέτις, με την ισπανική ομάδα να εξασφαλίζει 1450 εισιτήρια.

