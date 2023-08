Το αγώνισμα των 100 μέτρων στους Παγκόσμιους Πανεπιστημιακούς Αγώνες στην Κίνα, έγινε viral, χάρη στη Nasra Ali Abukar, η οποία τερμάτισε τελευταία και μάλιστα με διαφορά 10 δευτερολέπτων από τις συναθλήτριές της.

Η Σομαλή σπρίντερ έτρεξε την απόσταση σε 21,81 δευτερόλεπτα, χρόνος που θεωρείται ο πιο αργός που έχει σημειωθεί ποτέ σε διεθνή αγώνα.

The Ministry of Youth and Sports should step down. It's disheartening to witness such an incompetent government. How could they select an untrained girl to represent Somalia in running? It's truly shocking and reflects poorly on our country internationally. pic.twitter.com/vMkBUA5JSL