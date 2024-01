Σε ηλικία 29 ετών ο παγκόσμιος πρωταθλητής επί κοντώ, Σον Μπαρμπέρ, άφησε την τελευταία του πνοή.

Ο ατζέντης του, Πολ Ντόιλ, επιβεβαίωσε στο Reuters ότι ο πρωταθλητής επί κοντώ άφησε την τελευταία του πνοή την Τετάρτη (17/1) στο σπίτι του στο Κίρκγουντ του Τέξας από «ιατρικές επιπλοκές».

«Περισσότερο από έναν απίστευτο αθλητή, ο Σον ήταν ένα τόσο καλόκαρδο άτομο που πάντα έβαζε τους άλλους μπροστά από τον εαυτό του», είπε ο Ντόιλ και πρόσθεσε: «Είναι τραγικό να χάνεις έναν τόσο καλό άνθρωπο σε τόσο μικρή ηλικία».

Ο Μπαρμπέρ είχε κερδίσει το χρυσό στους Παναμερικανικούς Αγώνες του 2015, ενώ λίγες εβδομάδες αργότερα αναστάτωσε το Πεκίνο, κατακτώντας το χρυσό στο Παγκόσμιο.

Το καλύτερο άλμα του, το οποίο ήταν στα 6 μέτρα και είχε σημειωθεί στις 15 Ιανουαρίου του 2016, εξακολουθεί να είναι ρεκόρ Καναδά. Αγωνίστηκε επίσης στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο το 2016.

#Throwback to Shawn Barber’s 🇨🇦 5.90m clearance at the 2015 World Championships to secure him the gold medal ❤️



Once a champion, always a champion. RIP 🙏 pic.twitter.com/J8Qem6gOOP