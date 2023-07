Ο Λιονέλ Μέσι ξεκίνησε βασικός για πρώτη φορά στην Ίντερ Μαϊάμι και οδήγησε την ομάδα του στη νίκη με 4-0 επί της Ατλάντα Γιουνάιτεντ του Γιώργου Γιακουμάκη, στο League Cup των ΗΠΑ.

Με δύο δικά του γκολ και μία ασίστ στον Τέιλορ, ο οποίος σκόραρε επίσης δις στο ματς, η Ίντερ Μαϊάμι πήρε πανηγυρική πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Αντίθετα, ο Γιώργος Γιακουμάκης δεν κατάφερε αυτή τη φορά να βοηθήσει την ομάδα του, παρότι ξεκίνησε βασικός για ένα ακόμη παιχνίδι της σεζόν.

