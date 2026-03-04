Σοσιεδάδ – Μπιλμπάο 1-0: Οι γηπεδούχοι κέρδισαν την τοπική μάχη και έκλεισαν ραντεβού με την Ατλέτικο στον τελικό του Copa del Rey

Η Ρεάλ Σοσιεδάδ κέρδισε ξανά 1-0 την Αθλέτικ Μπιλμπάο και προκρίθηκε στον τελικό του Copa del Rey, εκεί που περιμένει ήδη η Ατλέτικο Μαδρίτης μετά την πρόκριση επί της Μπαρτσελόνα.

Το 2020 η Σοσιεδάδ είχε κερδίσει στον τελικό του Copa del Rey την Αθλέτικ Μπιλμπάο και είχε πανηγυρίσει τον τελευταίο τίτλο της ιστορίας της. Πλέον, θα κληθεί να ξεπεράσει το εμπόδιο της Ατλέτικο Μαδρίτης για να ανέβει και πάλι στο θρόνο.

Τη νίκη στο δεύτερο παιχνίδι ανάμεσα στις δύο ομάδες έκρινε ο Οϊαρθάμπαλ στο 87′ με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι και ουσιαστικά έβαλε τέλος στις προσπάθειες των έτερων Βάσκων για να στείλουν το παιχνίδι στην παράταση.

Ο τελικός του Copa del Rey θα γίνει στις 24 Απριλίου στο στάδιο «Λα Καρτούχα» στη Σεβίλλη με την Ρεάλ Σοσιεδάδ να αντιμετωπίζει την Ατλέτικο Μαδρίτης, που θα είναι το φαβορί του ζευγαριού.