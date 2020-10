Σούπερ Σάκκαρη! “Διέλυσε” το Νο5 του κόσμου (video)

Η Μαρία Σάκκαρη έριξε… βόμβα στο Ostrava Open της Τσεχίας, καθώς “διέλυσε” με 2-0 (6-3, 6-3) κι απέκλεισε στους “16” του τουρνουά την Ελίνα Σβιτολίνα, η οποία βρίσκεται στο Νο5 της παγκόσμιας κατάταξης και το Νο1 του ταμπλό στη διοργάνωση.

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια ήταν εντυπωσιακή στο πρώτο σετ και με δύο μπρέικ έκανε άνετα το 1-0 με 6-3 στα γκέιμ κόντρα στην Ουκρανίδα αθλήτρια. Το δεύτερο σετ ξεκίνησε με τη Σβιτολίνα να κάνει πρώτη μπρέικ και να βάζει… δύσκολα στη Σάκκαρη, αλλά η Σπαρτιάτισσα “απάντησε” με επιβλητικό τρόπο.

Με δύο δικά της μπρέικ αμέσως μετά, ολοκλήρωσε μία εξαιρετική ανατροπή για το 6-3 και στο δεύτερο σετ και τη νίκη πρόκριση στα προημιτελικά της διοργάνωσης. Αυτή ήταν η δεύτερη νίκη της Ελληνίδας τενίστριας κόντρα στη Σβιτολίνα, ενώ έχει πια μπροστά της ανοιχτό “δρόμο” στο τουρνουά για να κερδίσει και σημαντικές θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη.

Quick first set goes the way of @mariasakkari, 6-3!#jtbankaostravaopen pic.twitter.com/rfm5Oh2fCg