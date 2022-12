Ο Τζόρνταν Λόιντ τραυματίστηκε σε μία από τις τελευταίες φάσεις της κανονικής διάρκειας του αγώνα Ρεάλ Μαδρίτης – Μονακό στη Euroleague και αποχώρησε με φορείο από το παρκέ.

Ο τραυματισμός του μάλιστα φαίνεται ότι είναι σοβαρός, αφού η αγκωνιά που δέχθηκε από τον Γκέρσον Γιαμπουσέλε, του έσπασε τη μύτη

«Ο Τζόρνταν Λόιντ έχει υποστεί τραύμα στο κρανίο και σπασμένη μύτη με μετατόπιση οστού. Δεν έχει υποστεί εγκεφαλική βλάβη, αλλά θα πρέπει να υποβληθεί σε εγχείρηση ρινικών οστών σήμερα στο Μονακό. Το διάστημα της απουσίας του θα γίνει γνωστό σε 24 ώρες. Ο σύλλογος εύχεται τα καλύτερα για την επέμβαση στον Τζόρνταν Λόιντ».

