Σπανούλης για το Eurobasket 2025: «Είχα μαλλιά όταν κερδίσαμε τελευταία φορά – Πάρα πολύ ταπεινός ο Γιάννης Αντετοκούνμπο»

Ο προπονητής της Εθνικής μπάσκετ της Ελλάδας, Βασίλης Σπανούλης μίλησε για την έναρξη του Eurobasket και έκανε πλάκα για την τελευταία φορά που η “γαλανόλευκη” βρέθηκε στο πρώτο σκαλί του βάθρου.

Λίγο πριν το πρώτο τζάμπολ για το Eurobasket, ο Βασίλης Σπανούλης εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πορεία της ομάδας του και… υποκλίθηκε στην ταπεινότητα του ηγέτη της Εθνικής μπάσκετ της Ελλάδας, Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Οι δηλώσεις του Σπανούλη

Για το φετινό τουρνουά: «Είχαμε μια σταθερή προετοιμασία. Ξέρουμε τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά μας, τι ομάδα είμαστε. Είμαι αισιόδοξος για το Eurobasket».

Για την πρεμιέρα: «Η Ιταλία είναι πολύ καλή ομάδα, παίζει μαζί για χρόνια. Τους ξέρουμε και μας ξέρουν. Παίξαμε πρόσφατα ένα φιλικό. Θα προετοιμαστούμε. Για εμένα πάντα η πρεμιέρα είναι δύσκολη. Έχω αυτοπεποίθηση για την ομάδα, μου αρέσουν οι παίκτες μου και το ρόστερ μου. Θα είμαστε έτοιμοι».

Για το τουρνουά που κέρδισε ως παίκτης πριν από 20 χρόνια: «Σκέφτομαι αρχικά ότι τότε είχα μαλλιά! Ήταν απίστευτες στιγμές, βγάλαμε εκατομμύρια Έλληνες στους δρόμους. Τώρα θέλουμε να κυνηγήσουμε ξανά τα όνειρά μας, για να κάνουμε τους ανθρώπους μας περήφανους. Όλα είναι πιθανά σε ένα τέτοιο τουρνουά, όμως θέλουμε να πάμε βήμα – βήμα. Σκεφτόμαστε μόνο το ματς με την Ιταλία».

Για το πόσο δύσκολο είναι το φετινό Eurobasket: «Κάθε χρόνο λέμε πως μια διοργάνωση είναι πιο δύσκολη. Κάθε διοργάνωση έχει τις δυσκολίες της. Αυτό συνέβη και στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Το μπάσκετ αλλάζει, όλοι πιέζουν παραπάνω, είναι πιο αθλητικοί. Ως ομάδα, πρέπει να προετοιμαστούμε για αυτό το παιχνίδι. Θα είμαστε έτοιμοι».

Για το ματς με την Ιταλία: «Βλέπω πολλούς να λένε πως παίζουμε τελικό στο πρώτο ματς. Δεν είναι τελικός. Είναι σημαντικό, αλλά όχι τελικός. Δεν θέλουμε να βάζουμε πίεση. Όλα τα ματς είναι σημαντικά για εμάς και δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Θέλουμε να πάμε στους “16” και μετά θα δούμε τι θα γίνει. Ποιος ξέρει τα ζευγάρια; Αύριο είναι το ματς με την Ιταλία. Ο Γιάννης θα παίξει όσο θέλω να παίξει. Είμαστε στα επίσημα παιχνίδια χωρίς περιορισμούς».

Για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο: «Από πέρυσι βλέπω πως είναι πολύ ταπεινός, δεδομένου του τι παίκτης είναι. Είναι πάρα πάρα πάρα πολύ ταπεινός εκτός παρκέ. Στο παρκέ θέλει να κερδίζει. Θέλει να πάει την ομάδα σε ένα άλλο επίπεδο μαζί με τους συμπαίκτες του. Είναι καλός με όλους. Ακούει, αλλά και ηγείται. Είναι μοναδικός. Χαίρομαι που είμαστε όλοι μαζί εδώ».

Για το διαφορετικό μπάσκετ που έπαιζε η Ελλάδα τα προηγούμενα καλοκαίρια: «Πρέπει να βελτιώσουμε πράγματα από τα φιλικά. Όπως η διάρκεια, οι αυτοματισμοί, λεπτομέρειες στην άμυνα. Έχουμε παιδιά που μπορούν να τρέξουν, να παίξουν άμυνα, να σουτάρουν, να δημιουργήσουν. Έχουμε πολύ καλή χημεία, έχουμε σταρ. Εμπιστεύομαι τα παιδιά και έχω αυτοπεποίθηση για τους αγώνες».

Για τα ποσοστά ευστοχίας της Εθνικής Ομάδας πίσω από τα 6,75 μέτρα: «Δεν χρειάζεται να τους ετοιμάσω, είναι έτοιμοι, έχουν τεράστια εμπειρία. Ο Παπανικολάου πριν 13 χρόνια ήταν μικρός και δεν έχασε σουτ στο Final Four. Τώρα είναι ακόμα πιο έτοιμος να τα βάλει. Έχουμε παίκτες έτοιμους, με μεγάλη καρδιά, για να μην πω κάτι άλλο… Πιστεύω πως είμαστε έτοιμοι να βάλουμε μεγάλα σουτ. Αλλά για να τα βάλουμε πρέπει να είμαστε συνολικά καλοί, να έχουμε αυτοπεποίθηση. Οι Εθνικές είναι πιο πολύ αυτό, παρά τακτική».