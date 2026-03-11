Αθλητικά

Σπανούλης στο «αντίο» του στη Μονακό: «Πως να ξεχάσω το πρώτο τρόπαιο και τον πρώτο τελικό Euroleague;»

Μήνυμα από τον Έλληνα κόουτς μετά το “διαζύγιο” με τους Μονεγάσκους
Ο Βασίλης Σπανούλής (ΦΩΤΟ KLODIAN LATO
Ο Βασίλης Σπανούλής (ΦΩΤΟ KLODIAN LATO / EUROKINISSI)

Ο Βασίλης Σπανούλης -μέσω του ατζέντη του, Μίσκο Ραζνάτοβις- αποχαιρέτησε τη Μονακό, λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση λύσης συνεργασίας των δυο πλευρών που εξέδωσε η ομάδα του Πριγκιπάτου.

Ο Βασίλης Σπανούλης είπε “αντίο” στους Μονεγάσκους, τονίζοντας πως δεν θα ξεχάσει ποτέ τα όσα πέτυχε με την Μονακό, ενώ της ευχήθηκε καλή επιτυχία στο υπόλοιπο της σεζόν.

“Η παρουσία μου στη Μονακό θα μείνει για πάντα στη μνήμη μου. Το πρώτο τρόπαιο που κατέκτησα ως προπονητής και ο πρώτος μου τελικός Euroleague είναι επιτεύγματα που δεν θα ξεχάσω ποτέ. Εύχομαι στην ομάδα πολλή επιτυχία για το υπόλοιπο της σεζόν” ανέφερε ο Βασίλης Σπανούλης.

Ο Έλληνας προπονητής ανέλαβε τη Μονακό στις 27 Νοεμβρίου 2024 και μαζί της κατέκτησε το Σούπερ Καπ και το Κύπελλο, ενώ έφτασε στον τελικό της Euroleague για πρώτη φορά στην ιστορία του συλλόγου χάνοντας από τη Φενέρμπαχτσε και ηττήθηκε με 3-2 στους τελικούς της γαλλικής λίγκας από την Παρί.

