Σταν Βαβρίνκα και Αντρέι Ρούμπλεφ πήραν την κατάσταση στα χέρα τους, βάζοντας στην άκρη το στρίψιμο του νομίσματος για την έναρξη του αγώνα τους και χρησιμοποιώντας το… κλασικό “πέτρα, ψαλίδι, χαρτί”.

Σταν Βαβρίνκα και Αντρέι Ρούμπλεφ κοντράρονται στην “Manolo Santana Arena” στο δεύτερο γύρο των μονών του Mutua Madrid Open.

Μετά από ένα μπέρδεμα που υπήρξε, σχετικά με την πλευρά που θα επέλεγαν να αγωνιστούν, Βαβρίνκα και Ρούμπλεφ αποφάσισαν να παίξουν “πέτρα, ψαλίδι, χαρτί” για να δουν ποιος θα κάνει το πρώτο σερβίς.

Ο Ελβετός βγήκε νικητής της αστείας διαδικασίας και επέλεξε να πάρει εκείνος τις μπάλες στα χέρια του!

Have you EVER seen anything like this?!?!@AndreyRublev97 @stanwawrinka #MMOPEN pic.twitter.com/s1CRUn9DRZ