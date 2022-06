Το Γουίμπλεντον έκανε γνωστό το ταμπλό του φετινού τουρνουά και ο Στέφανος Τσιτσιπάς τοποθετήθηκε στην πλευρά του Ράφαελ Ναδάλ, τον οποίο και μπορεί να αντιμετωπίσει στα ημιτελικά του τουρνουά.

Πιθανός αντίπαλος για τον Στέφανο Τσιτσιπά είναι στον τρίτο γύρο, ο Νικ Κύργιος, ενώ στα προημιτελικά ο Ματέο Μπερετίνι μπορεί να αποτελέσει “εμπόδιο” για τον κορυφαίο Έλληνα τενίστα και Νο6 της παγκόσμιας κατάταξης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην άλλη πλευρά του ταμπλό του Γουίμπλεντον, ο Τζόκοβιτς θα βρίσκεται στην κορυφή, με πιθανό αντίπαλο στα προημιτελικά τον ανερχόμενο Αλκαράθ.

Gentlemen’s Singles – Projected Quarter-finals



Djokovic vs Alcaraz

Ruud vs Hurkacz



Berrettini vs Tsitsipas

Auger-Aliassime vs Nadal#Wimbledon