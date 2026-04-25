Ο Στέφανος Τσιτσιπάς πήρε μία σπουδαία πρόκριση για τον τρίτο γύρο του Όπεν της Μαδρίτης, αφού κατάφερε να φθάσει στη νίκη με 2-0 σετ (6-2, 7-5) κόντρα στον Αλεξάντερ Μπούμπλικ.

Ως Νο11 της παγκόσμιας κατάταξης, ο Αλεξάντερ Μπούμπλικ ήταν το απόλυτο φαβορί για την πρόκριση κόντρα στον Στέφανο Τσιτσιπά, αλλά ο κορυφαίος Έλληνας τενίστα συνέχισε την… παράδοση και “λύγισε” για μία ακόμη φορά χωρίς να χάσει σετ τον Καζάκο αντίπαλό του.

Με φοβερή εμφάνιση στο πρώτο σετ, ο Στέφανος Τσιτσιπάς βρήκε δύο μπρέικ για να φθάσει στο 6-2 κόντρα στον Αλεξάντερ Μπούμπλικ, ενώ στο δεύτερο σετ πέτυχε μπρέικ στην πιο κατάλληλη στιγμή, για να “κλείσει” το ματς με το 7-5 και να πάρει το “εισιτήριο” για τη φάση των “32” του τουρνουά της Μαδρίτης.

Στον επόμενο γύρο ο Έλληνας πρωταθλητής θα αντιμετωπίσει τον Ντανιέλ Μέριδα Αγκιλάρ, που νίκησε με τη σειρά του τον Κορεντέν Μουτέ με 2-0 σετ (6-3, 6-4).