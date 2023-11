Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αναγκάστηκε να εγκαταλείψει λόγω τραυματισμού από τον αγώνα του με τον Χόλγκερ Ρούνε και επισημοποίησε την απόσυρσή του στα ATP Finals. Οι δηλώσεις που έκανε.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αποσύρθηκε μετά το τρίτο game του πρώτου σετ στον αγώνα με το Χόλγκερ Ρούνε και ολοκλήρωσε με άδοξο τρόπο την παρουσία του στα φετινά ATP Finals στο Τορίνο.

Μερικά λεπτά αργότερα, απέσυρε και τη συμμετοχή του από τη συνέχεια του ATP Finals, με τον Χούμπερτ Χούρκατς να παίρνει τη θέση του για τον τελευταίο αγώνα του round robin -την Πέμπτη (16.11) –κόντρα στον Νόβακ Τζόκοβιτς. Ο Πολωνός θα “κουβαλήσει” το 0-2 του Στέφανου Τσιτσιπά στο τουρνουά, οπότε θα έχει ελάχιστες πιθανότητες πρόκρισης στα ημιτελικά.

“Απολογούμαι σε όλους τους φαν και στο κοινό που ήρθε για να με υποστηρίξει σήμερα και να δει τον αγώνα. Είμαι πραγματικά λυπημένος που δεν μπόρεσα να ολοκληρώσω τον αγώνα. Είναι επίσης κρίμα να μην δίνεις τη θέση αυτή σε κάποιον άλλον, για να προσπαθήσει τουλάχιστον να κάνει κάτι μ’ αυτό”, είπε ο Τσιτσιπάς, που φάνηκε να μετανιώνει και για την απόφασή του να κατεβεί στο σημερινό ματς, αφού αν δεν το έκανε θα έδινε μια πραγματική ευκαιρία στον Χούρκατς, να δώσει 2 αγώνες και να διεκδικήσει ακόμα και την πρόκριση.

“Έκανα αμέτρητες επισκέψεις στους γιατρούς τις προηγούμενες ημέρες και μου πρότειναν να παίξω. Μου έδωσαν το πράσινο φως και μου είπαν να το δοκιμάσω. Δυστυχώς, ένιωσα απαίσια στο γήπεδο. Έκανα ό,τι μπορούσα για να είμαι έτοιμος γι’ αυτό το ματς, αλλά δεν δούλεψε.” τόνισε.

“It kills me not to be able to finish this tournament”



You’ll be back next year, @StefTsitsipas#NittoATPFinals pic.twitter.com/T77gc2D0aD