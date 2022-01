Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν θα αγωνιστεί τελικά στην πρεμιέρα της Ελλάδας στο ATP Cup που γίνεται στο Σίδνεϊ – Ήττα για τον Μιχάλη Περβολαράκη και 1-0 η Πολωνία επί της Ελλάδας.

Η Μιχάλης Περβολαράκης (Νο 399 στον κόσμο), δεν μπόρεσε να ξεπεράσει το μεγάλο εμπόδιο του Καμίλ Μάιχζακ (Νο 117 στην παγκόσμια κατάταξη) χάνοντας με 6-4 και 6-1, και έτσι η Πολωνία έκανε το 1-0 απέναντι στην Ελλάδα.

Unstoppable 💥 🇵🇱 Kamil Majchrzak rips a forehand to extend his lead to 4-3 in the second set against Pervolarakis. #ATPCup pic.twitter.com/h51nyy8gvG

Κανονικά, στο συνέχεια του προγράμματος υπήρχε ο αγώνας του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Χούμπερτ Χούρκατς (No.9), αλλά κάτι τέτοιο δεν έγινε. Το Νο 4 στην παγκόσμια κατάταξη παρέμεινε στον πάγκο της Εθνικής και τη θέση του πήρε ο Αριστοτέλης Θάνος.

Due to an elbow injury, Stefanos Tsitsipas has been replaced by Aristotelis Thanos for #TeamGreece in their second match against #TeamPoland.#ATPCup pic.twitter.com/qkTgknQjKE