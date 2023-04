Ο Στέφανος Τσιτσιπάς βρέθηκε την περασμένη εβδομάδα στο Μόντε Κάρλο, όπου αγωνίστηκε στο 1000αρι τουρνουά στη χωμάτινη επιφάνεια.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο οποίος μένει μόνιμα στο Μόντε Κάρλο, κυκλοφόρησε τις προηγούμενες μέρες με μία απίστευτη Aston Martin.

Συγκεκριμένα, ο Έλληνας τενίστας έκανε βόλτες στην πόλη με μια Aston Martin V12 Speedster. Οδηγός ήταν ο διάσημος προπονητής τένις, Πατρίκ Μουράτογλου, με τον Τσιτσιπά να είναι συνοδηγός.

Να σημειωθεί ότι η Aston Martin V12 Speedster κυκλοφορεί σε 88 κομμάτια σε όλο τον κόσμο και στοιχίζει σχεδόν 1 εκατ. ευρώ.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έχει αδυναμία στην Aston Martin αφού πρόσφατα είχε κάνει ένα άλλο μοντέλο στον πατέρα του ως δώρο. Ο ίδιος, πάντως, έχει ένα Tesla στο οποίο έχει δώσει το όνομα της μητέρας του.

Everyone’s driving his car but him 😅 pic.twitter.com/S0I7wBHSnT