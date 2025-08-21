Συμβαίνει τώρα:
Στέφανος Τσιτσιπάς: «Δεν ανεβαίνεις όταν είσαι αρεστός, αλλά όταν είσαι αληθινός»

Ανάρτηση με νόημα από τον Στέφανο Τσιτσιπά
O Στέφανος Τσιτσιπάς στο Wimbledon
O Στέφανος Τσιτσιπάς στο Wimbledon/ REUTERS / Isabel Infantes

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς προετοιμάζεται για το US Open, όπου και έμαθε ότι θα αντιμετωπίσει στην πρεμιέρα τον Γάλλο, Αλεξάντρε Μίλερ, αλλά παραμένει ενεργός και στα social media.

Συνηθίζοντας να γράφει διάφορα σχόλια για το τένις, αλλά και για τη ζωή, ο Στέφανος Τσιτσιπάς έκανε μία νέα ανάρτηση με νόημα, γράφοντας χαρακτηριστικά τα εξής: “Δεν ανεβαίνεις αρεστός. Ανεβαίνεις αληθινός”.

Η ανάρτηση του κορυφαίου Έλληνα τενίστα ήρθε πάντως λίγο μετά τις νέες δηλώσεις του πρώην προπονητή του, Γκόραν Ιβανίσεβιτς, ο οποίος και είπε ότι τον λυπάται για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται.

