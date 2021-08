Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αποκάλυψε σε συνέντευξή του πριν το Open του Σινσινάτι, πως δεν έχει εμβολιαστεί ακόμα κατά του κορονοϊού και πως θα το κάνει όταν γίνει υποχρεωτικό.

Αντιδράσεις έχουν προκαλέσει οι δηλώσεις του Στέφανου Τσιτσιπά αναφορικά με τον εμβολιασμό του για τον κορονοϊό. Ο Έλληνας τενίστας (Νο. 3 στον κόσμο) απαντώντας σε ερώτηση για το αν έχει κάνει το εμβόλιο απάντησε: «Δεν έχω εμβολιαστεί. Δε μου έχει πει κανείς κάτι. Κανένας δεν έχει κάνει υποχρεωτικό τον εμβολιασμό. Σε κάποιο σημείο, θα πρέπει να το κάνω, είμαι σίγουρος γι’αυτό, αλλά ως τώρα δεν έχει γίνει υποχρεωτικό προκειμένου να μπορώ να παίζω, οπότε δεν το έχω κάνει», ενώ σε ερώτηση για το πως θα πράξει αν γίνει υποχρεωτικό δήλωσε «Φυσικά και θα το κάνω».

Stefanos Tsitsipas says he has not yet been vaccinated against Covid-19, and would only do so if vaccination becomes mandatory to compete on tour.#CincyTennis