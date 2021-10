Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ετοιμάζεται για τη συμμετοχή του στο διάσημο τουρνουά Indian Wells στην Καλιφόρνια και έστειλε μήνυμα στον κόσμο, μέσα από το επίσημο κανάλι της διοργάνωσης στα social media.

Ως ένας από τους πιο δημοφιλής τενίστες στον κόσμο, το Νο3 της παγκόσμιας κατάταξης, έκανε κάλεσμα στους φίλους του τένις για να τον υποστηρίξουν και εξέφρασε την ανυπομονησία του να βρεθεί στο κορτ.

Πιο συγκεκριμένα, ο Στέφανος Τσιτσιπάς εμφανίζεται στους δρόμους του Λος Άντζελες και αναφέρει χαρακτηριστικά: «Είμαι ενθουσιασμένος που βρίσκομαι εδώ καθώς έχει περάσει αρκετός καιρός από την τελευταία φορά που βρέθηκα εδώ. Ελάτε να με στηρίξετε και να δείξετε την αγάπη σας. Είναι ένα υπέροχο τουρνουά και παίρνω θετική ενέργεια».

🇬🇷 @steftsitsipas message for fans attending #BNPPO21: show out and bring the good vibes 🤙#TennisParadise pic.twitter.com/WSnsUlTIBX