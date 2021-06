Η μικρή… αποχή μετά το Roland Garros του κόστισε. Τεράστια έκπληξη στο Wimbledon, με τον Στέφανο Τσιτσιπά να αποκλείεται για δεύτερη σερί φορά από τον πρώτο γύρο. Ο Φράνσις Τιαφό (Νο 57 στον κόσμο) τον “πέταξε” εκτός του Grand Slam (3-0 σετ), μετά τον Τόμας Φαμπιάνο, το 2019.

Η πρώτη τεράστια έκπληξη στο φετινό Wimbledon είναι γεγονός. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς εμφανίστηκε… αγνώριστος και ηττήθηκε με 3-0 σετ από τον Φράνσις Τιαφό (6-4, 6-4, 6-3). Αυτή ήταν μάλιστα η πρώτη νίκη του Αμερικανού κόντρα σε top5 τενίστα. Την ίδια στιγμή, ο Έλληνας πρωταθλητής… έφυγε και πάλι γρήγορα από το συγκεκριμένο Grand Slam, όπως και το 2019 (και πάλι στον πρώτο γύρο, από τον Φονίνι).

The biggest win of his career 🙌 Frances Tiafoe notches a stunning victory over Stefanos Tsitsipas, 6-4, 6-4, 6-3 #Wimbledon pic.twitter.com/4t5k6M0Hri

Ο Τσιτσιπάς μπήκε… νευρικά στο παιχνίδι και είδε τον Τριαφό να του κάνει break με το “καλημέρα” και να φτάνει στη συνέχεια στο 2-0 στα game. Ο Έλληνας πρωταθλητής μείωσε σε 2-1, έδειξε να βρίσκει ρυθμό αλλά δεν μπόρεσε να “σπάσει” το σερβίς του αντιπάλου του. Στο κρίσιμο δέκατο game ο Αμερικανός σέρβιρε για το σετ και το κατέκτησε (6-4 μετά από 36 λεπτά αγώνα).

Δείχνοντας συγκεντρωμένος, ο Τσιτσιπάς μπήκε με αποφασιστικότητα στο δεύτερο σετ, παίρνοντας με ευκολία τα game που σέρβιρε, χωρίς όμως να φτάσει στο break. Ο Τιαφό όχι μόνο είχε… απαντήσεις, αλλά έκανε κρίσιμο break στο 5-4 και -παρά την μεγάλη αντίσταση του Έλληνα πρωταθλητή- έφτασε στο 6-4 μετά από 41 λεπτά και στην κατάκτηση του δεύτερου σετ.

Έχοντας… πάρει τα πάνω του ψυχολογικά, ο Τιαφό μπήκε στο τρίτο σετ με break και έφτασε εύκολα στο 2-0 στα game. Ο Τσιτσιπάς του άσκησε πίεση, έχασε με δυσκολία τα σετ που προσπάθησε για break και τελικά ηττήθηκε και στο τρίτο σετ με 6-3, δεχόμενος νέο “σπάσιμο” στο σερβίς του.

